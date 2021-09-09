Son dakika transfer haberleri: Marcelo'nun yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe derken...

Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak için girişimde bulunan Fenerbahçe, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo'yla da görüşme gerçekleştirmişti. Ancak sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla maddi konularda anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

İspanyol basını ise Marcelo'nun yeni durağını açıkladı. Todofichajes'te yer alan habere göre; İtalya ve Türkiye'den teklifler alan Marcelo'nun ülkesi Brezilya'ya döneceği iddia edilldi.