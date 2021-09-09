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Son dakika transfer haberleri: Marcelo'nun yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe derken...

Son dakika haberi... Transfer döneminin son günlerinde ismi Fenerbahçe ile sıkça anılan Real Madrid'in yıldızı Marcelo'nun yeni durağı belli oluyor... İspanyol basınında yer alan habere göre; dünyaca ünlü Brezilyalı sol bekin, ülkesine döneceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 18:39
Son dakika transfer haberleri: Marcelo'nun yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe derken...

Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak için girişimde bulunan Fenerbahçe, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo'yla da görüşme gerçekleştirmişti. Ancak sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla maddi konularda anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika transfer haberleri: Marcelo'nun yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe derken...

İspanyol basını ise Marcelo'nun yeni durağını açıkladı. Todofichajes'te yer alan habere göre; İtalya ve Türkiye'den teklifler alan Marcelo'nun ülkesi Brezilya'ya döneceği iddia edilldi.

Son dakika transfer haberleri: Marcelo'nun yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe derken...

Kadrolarına sol bek takviyesi yapmak isteyen Brezilya'nın köklü kulüpleri Flamengo ve Palmeiras'ın Marcelo için devreye girdiği belirtildi. İki kulübün de Sambacı'ya ekonomik yönden iyi bir teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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