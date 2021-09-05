Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'den flaş hamle! Hazır olmak için... (FB spor haberi)

Adı Avrupa devleriyle anılırken, sırtına Fenerbahçe formasını geçiren Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, kısa sürede farkını ortaya koydu. Eski kulübünde uzun süre forma giymeyen, son resmî maçına da 9 Haziran'da millî takımda çıkan 24 yaşındaki Kim, buna rağmen sarı lacivertlilerde iyi bir başlangıç yaptı.

Özellikle hava toplarındaki ve ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle dikkat çeken Kim Min-Jae, hem teknik heyetin yüzünü güldürdü hem taraftarlara güven verdi. Kim'in antrenman performansı da saygı uyandıracak seviyede.