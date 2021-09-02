Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mergim Berisha transferini resmen açıkladı (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 3'te 3 yapan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler, Mergim Berisha transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.

Mergim Berisha transferin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BERISHA'NIN İLK SÖZLERİ:

Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Takımımızın hedeflerine ulaşabilmesi ve taraftarlarımızın mutlu olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.



SALZBURG'DAN PAYLAŞIM

"Berisha, Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'ye gitti."

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