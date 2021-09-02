Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha kimdir? Berisha kaç yaşında? (FB spor haberi)

Süper Lig' iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, aradığı golcüyü Almanya'da buldu. Edinilen bilgiye göre, RB Salzburg oyuncusu Mergim Berisha, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Bu noktada, Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, Mergim Berisha'nın kariyeri hakkında bilgiler
MERGIM BERISHA KİMDİR?
Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden'de dünyaya geldi. Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.
Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Berisha geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla 36 gole direkt katkıda bulunmuştu.