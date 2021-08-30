Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, 'fırsat transferleri' birer birer açıklama hazırlanıyor. Bilindiği üzere 2 Eylül tarihine kadar Fenerbahçe'nin kadrosunu UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Öte yandan 8 Eylül'de de, Türkiye'de transfer dönemi sona eriyor.
Sarı lacivertliler, FFP'den dolayı transferde titiz davranıyor. Vitor Pereira'nın gelişinin ardından bir çok ismi gözden çıkaran Kanarya'da, son günler oldukça hızlı geçiyor. Keza yönetim, eldeki oyuncuları göndermek ve yeni transferlere yer açmak istiyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda rotasını Portekiz'e çevirmiş gibi gözüküyor. Kanarya, Morita ve Stephen Eustaquio için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere başlamıştı.