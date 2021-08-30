Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Bununla beraber Stephen Eustaquio - Pacos de Ferreira ve Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Şu an için resmi bir anlaşmadan bahsetmenin doğru olmayacağı ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Önümüzdeki saatlerde transferin resmiyete kavuşması muhtemel gibi gözüküyor.