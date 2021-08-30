Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala bombaları birer birer patlatmaya hazırlanıyor. Orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Kanarya, Stephen Eustaquio transferi için oyuncunun kulübü Pacos de Ferreira ile bir dizi görüşme sürdürüyor. Bununla beraber İtalyan Calciomercato, konu ile ilgili son gelişmeleri okuyucuları ile paylaştı. Peki, Fenerbahçe'nin Stephen Eustaquio transferi ne durumda? Yıldız isme başka hangi takımlar talip? Stephen Eustaquio Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor mu? İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:07
Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, 'fırsat transferleri' birer birer açıklama hazırlanıyor. Bilindiği üzere 2 Eylül tarihine kadar Fenerbahçe'nin kadrosunu UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Öte yandan 8 Eylül'de de, Türkiye'de transfer dönemi sona eriyor.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Sarı lacivertliler, FFP'den dolayı transferde titiz davranıyor. Vitor Pereira'nın gelişinin ardından bir çok ismi gözden çıkaran Kanarya'da, son günler oldukça hızlı geçiyor. Keza yönetim, eldeki oyuncuları göndermek ve yeni transferlere yer açmak istiyor.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Fenerbahçeli kurmaylar, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda rotasını Portekiz'e çevirmiş gibi gözüküyor. Kanarya, Morita ve Stephen Eustaquio için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere başlamıştı.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Stephen Eustaquio transferi için Pacos de Ferreira kulübüyle görüşmelere devam eden Fenerbahçe'ye dair İtalyan Calciomercato, önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Peki, Stephen Eustaquio transferinde son durum ne?

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Haberin detaylarında, UEFA Konferans Ligi'nde yuoluda devam edne Pacos de Ferreira'nın, en iyi oyuncusu olarak gösterilen Stephen Eustaquio'nun, son 2 sezondaki performansının göz doldurduğu ve takımı adına kendisini kanıtladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Öte yandan Kanada Milli Takımı ile de oldukça başarılı bir performans sergileyen Stephen Eustaquio'ya, bir süredir Portekiz'in dev kulübü Porto'nun ve Braga'nın ilgi duyduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Bununla beraber Stephen Eustaquio - Pacos de Ferreira ve Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Şu an için resmi bir anlaşmadan bahsetmenin doğru olmayacağı ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Önümüzdeki saatlerde transferin resmiyete kavuşması muhtemel gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

OYUNCUNUN TERCİHİ NE?
Stephen Eustaquio'nun Pacos de Ferreira'da kendi misyonunun tamamladığını düşündüğü aktarılan haberde, geçtiğimiz sezonu harika geçirdiği ve artık Avrupa arenasında, dev bir kulüpte oynamak istediği dile getirildi. Bu sebeple Stephen Eustaquio'nun, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı yazıldı.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

STEPHEN EUSTAQIO KİMDİR?
21 Aralık 1996'da Kanada'da dünaya gelen Stephen Eustáquio'nun, Portekiz vatandaşlığı da bulunuyor. Ön libero ve orta saha mevkiilerinde forma giyenbilen yıldız isim, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Kariyerine Leiria'da başlayan Stephen Eustáquio, daha sonra, Nazarenos, Torreense, Leicoes, Chaves, Cruz Azul ve Pacos de Ferreira formalarını giydi.

Fenerbahçe'de Stephen Eustaquio transferi ne durumda? İşte oyuncunun kararı!

Stephen Eustáquio bu sezon toplamda 8 maçta forma giydi ve 1 gol üretti.

SON DAKİKA