Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Tiago Esgaio...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Tiago Esgaio...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke takviye arayışında. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismi Portekiz basını açıkladı. Fenerbahçe için Tiago Esgaio iddiası geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:32
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Tiago Esgaio...

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, defans hattına takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Tiago Esgaio...

Fenerbahçe ile ilgili son iddia Portekiz'den geldi. A Bola'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Tiago Esgaio'yu istiyor. Ancak Kanarya'nın bu transferde, İskoçya'dan ve Belçika'dan rakipleri olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Tiago Esgaio...

Öte yandan Braga ile 1 Temmuz'da sözleşme imzalayan 26 yaşındaki sağ bekin kurallar gereği 16 hafta içerisinde bonservisi ile transfer olamayacağı kaydedilirken kiralık gitmesinde ise bir problem olmadığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Tiago Esgaio...

TIAGO ESGAIO KİMDİR?

1 Ağustos 1995 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Tiago Esgaio, futbol kariyerine Leiria'da başladı. Sırasıyla Rio Ave, Caldas, Torreense ve Belenenses formaları giyen 26 yaşındaki sağ bek, 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan 1.75'lik Esgaio, geride bıraktığımı sezon çıktığı 35 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

SON DAKİKA