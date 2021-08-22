Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Tiago Esgaio...

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, defans hattına takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe ile ilgili son iddia Portekiz'den geldi. A Bola'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Tiago Esgaio'yu istiyor. Ancak Kanarya'nın bu transferde, İskoçya'dan ve Belçika'dan rakipleri olduğu ifade edildi.