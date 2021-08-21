Son dakika Fenerbahçe haberleri | Takım arkadaşı Muhammed Gümüşkaya'yı anlattı! "Sihirbaz gibi"

Peş peşe yaşanan sakatlıklar, santrfor krizi, Finansal Fair Play nedeniyle UEFA Avrupa Ligi listesine alınamayan futbolcular ve harcama limiti nedeniyle çıkarılamayan lisanslar yüzünden HJK Helsinki karşısına forvetsiz; kulübede 2'si kaleci sadece 6 oyuncu ile çıkan Fenerbahçe'de önceki geceye 2 genç futbolcu damga vurdu. Sarı lacivertlilerdeki bu krizler 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya ve 16 yaşındaki Arda Güler'in Türk futbolunun vitrinine çıkmasına yaradı.

HJK'ya attığı süper golle 1-0'lık galibiyeti getiren Muhammed Gümüşkaya'yı, 5 yıllık oda arkadaşı Muhammet Arslantaş Hürriyet'e anlattı;

"Muhammed, U17-18-19 milli takımlarından ve geçtiğimiz yıl Boluspor'dan oda arkadaşım. Gördüğüm en zeki insanlardan biri. Zekasını ailesinden aldığını düşünüyorum. Babası matematik, ablası İngilizce öğretmeni, kendisi de Marmara Üniversitesi BESYÖ bölümünde okuyor. Mezun olunca babası ve ablası gibi öğretmen olacak. Hiç unutmuyorum; U18 Milli Takımı'nda hocamız bir gün hepimize kağıt dağıtıp 'Bu takımın en zeki futbolcusu kim?' diye sordu. 30 futbolcunun 20-25'i Muhammed'in adını yazdı. Zaten çok zeki olduğunu biraz konuşunca anlıyorsunuz. Ailesi onu tek kelimeyle muazzam yetiştirmiş, Muhammed'in ayakları kadar elleri de hızlı. Televizyonda bir sihirbazı bir kere seyredince tüm numaralarını hemen çözüyor, aynısını bize yapıyordu. Elini sıkıp avucuna sokuşturduğu peçeteyi, parayı kaybediyor, sürekli olarak yepyeni numaralarla bize sihir hünerlerini sergilerdi. Zekası sayesinde ayakları da elleri de bir sihirbaz kadar yetenekli. HJK Helsinki'ye attığı golü seyrederken de aklıma bu geldi"

Muhammed Gümüşkaya'nın ailesinin Sancaktepe'de oturduğunu belirten Muhammet Arslantaş "Kendisinin otomobili yok ama babasının var. Bazen onu kullandığını, bazen metrobüsle ya da minibüsle gidip geldiğini biliyorum. Mesut Özil ve Emre Belözoğlu hayranıdır. 10 metreye milimetrik pas atabilir. Önce Fenerbahçe sonra milli takım arkasından La Liga'da oynamak istiyor" dedi.