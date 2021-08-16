Takım ruhu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Portekizli hoca, zor bir maç olduğunu belirterek, "Ligin ilk maçını dışarda çok iyi bir takıma karşı oynadık. Taratarları da onları itti. Bizim de sakatlık problemlerimiz vardı. Takım ruhuyla galip ayrılmayı başardık" dedi. Pereira, "Hangi bölgeleri eksik buldunuz?" sorusuna ise, "Bu burada konuşulacak şey değil" yanıtını verdi.



ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Fenerbbahçe'ye şampiyonluk için geldiğini tekrarlayan Portekizli teknik direktör, "Buraya geri döndüm, yarım kalan işimi tamamlamaya döndüm. Fenerbahçe'ye şampiyon olmaya geldim. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum" diye konuştu. Pereira, oyun sistemi hakkında ise, "Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi" dedi.