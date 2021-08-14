Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe A. Demirspor deplasmanında...

Süper Lig 2021-22 sezonunda ilk hafta heyecanı Adana Demirspor Fenerbahçe maçıyla tam gaz devam ediyor. 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler, yapılan yıldız transferleriyle sezona taraftarlarının önünde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ise sezon öncesi sıkı çalışmanın meyvelerini ilk maçtan toplamanın peşinde.

Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte futbolseverlerin cevabını aradığı bu soruların yanıtı...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

VITOR PEREIRA: GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Vitor Pereira, dünkü idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı düzenledi ve Adana Demirspor maçıyla ilgili şu uyarıyı yaprı:

"Sezon öncesi çok sıkı çalıştıki hazırlandık. Şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lige 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli. Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar. Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız."

SAMET AYBABA: KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise F.Bahçe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken zorlu maçla ilgili şunları söyledi:

"Takımımız hazırlık maçlarında çok başarılıydı. Eksikler toparlandı ve oyuncular performans açısından çok güçlendi. Hiç sakatlık yaşamadık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Bu maça da kazanmak için çıkacağız."