Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil: Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fransız L'Equipe'e röportaj verdi. Fenerbahçe'de oynamanın rüya gibi olduğunu söyleyen Özil, Fenerbahçe taraftarı ile ilgili de "Bu kadar özel ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek istiyorsunuz" dedi.

İşte Mesut Özil'in o sözleri;

"Baskıyı bir motivasyon olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey.

Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm. Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek, benim için çok anlamlı.

Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum."

Fenerbahçe taraftarıyla ilgili de konuşan Mesut Özil, "Son zamanlarda, özellikle sosyal medyada bana çok destek verdiler." dedi.



