Fenerbahçe taraftarını Caner Erkin karşılıyor! Kulüp kadro dışı bırakmıştı ama... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe'de kadro değişim çalışmaları transfer haberlerinden çok ayrılık haberleri ile öne çıkıyor... Özellikle de kamp döneminde yapılan incelemeler sonucunda alınan ve kısım kısım kamuoyu ile paylaşılmaya devam eden 'kadroda düşünülmeyen isimler' adı altındaki raporlar başta sarı lacivertlilere gönül vermiş olan taraftarlar olmak üzere spor camiasında ses getirmeye devam ediyor. Bu isimler arasında yer alan Caner Erkin ise bu anlamda en çok konuşulan isim oldu...

'KALIP SAVAŞIRIM' DEDİ AMA NAFİLE...

Oyuncunun menajerlik şirketi bile karar şaşırdıklarına dikkat çekerek, oyuncunun kadro dışı kalacağını öğrendikten sonra bile 'Çalışırım, savaşırım' demesinin Pereira cephesinde karşılık bulmadığı serzenişinde bulunmuştu...

KULÜP 'ALINAN KARAR PEREIRA'NIN' İFADELERİNİ KULLANMIŞTI...

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer almıştı.

RESMİ SİTENİN KARŞILAMA EKİBİNDE

Karar verildi ama Caner Erkin fenerbahce.org sayfasında karşılama ekibinde yer alıyor... Kulübün resmi internet sitesine giren taraftarlar, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Caner Erkin resimlerinin yan yana yer aldığı bir görsel ile karşılaşıyor.

1 YILI DAHA VAR

Tam 1 yıl önce bedelsiz olarak takıma kazandırılan 32 yaşındaki oyuncunun, sarı lacivertliler ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.