Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarını Caner Erkin karşılıyor! Kulüp kadro dışı bırakmıştı ama... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe taraftarını Caner Erkin karşılıyor! Kulüp kadro dışı bırakmıştı ama... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları son dakika gelişmeleri ile kamuoyu ile buluşmaya devam ediyor... Bu kapsamda alınan son karar; teknik direktör Vitor Pereira'nın Caner Erkin ve Sinan Gümüş ile çalışmak istememesi sonucunda kadro dışı bırakıldıkları haberiydi... Bu kararla birlikte iki oyuncu da yeni sezona kısa bir süre kala kendilerine kulüp bulmaya çalışıyor... Pereira tarafından alınan bu tasarruf kulübün resmi internet sitesinden duyurulmasına rağmen fenerbahce.org ziyaretçilerini karşılayan üç isimden biri hala Caner Erkin... (fotomac.com.tr)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:02
Fenerbahçe taraftarını Caner Erkin karşılıyor! Kulüp kadro dışı bırakmıştı ama... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe'de kadro değişim çalışmaları transfer haberlerinden çok ayrılık haberleri ile öne çıkıyor... Özellikle de kamp döneminde yapılan incelemeler sonucunda alınan ve kısım kısım kamuoyu ile paylaşılmaya devam eden 'kadroda düşünülmeyen isimler' adı altındaki raporlar başta sarı lacivertlilere gönül vermiş olan taraftarlar olmak üzere spor camiasında ses getirmeye devam ediyor. Bu isimler arasında yer alan Caner Erkin ise bu anlamda en çok konuşulan isim oldu...

'KALIP SAVAŞIRIM' DEDİ AMA NAFİLE...

Oyuncunun menajerlik şirketi bile karar şaşırdıklarına dikkat çekerek, oyuncunun kadro dışı kalacağını öğrendikten sonra bile 'Çalışırım, savaşırım' demesinin Pereira cephesinde karşılık bulmadığı serzenişinde bulunmuştu...

KULÜP 'ALINAN KARAR PEREIRA'NIN' İFADELERİNİ KULLANMIŞTI...

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer almıştı.

RESMİ SİTENİN KARŞILAMA EKİBİNDE

Karar verildi ama Caner Erkin fenerbahce.org sayfasında karşılama ekibinde yer alıyor... Kulübün resmi internet sitesine giren taraftarlar, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Caner Erkin resimlerinin yan yana yer aldığı bir görsel ile karşılaşıyor.

1 YILI DAHA VAR

Tam 1 yıl önce bedelsiz olarak takıma kazandırılan 32 yaşındaki oyuncunun, sarı lacivertliler ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

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