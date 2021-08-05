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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu! Bonservisiyle...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. Son 3 sezondur sırasıyla Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Westerlo'ya kiralanan genç futbolcunun bonservisiyle birlikte TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne transfer olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 09:26
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu! Bonservisiyle...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından dışarıda bırakılan Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. Genç futbolcu geçen sezon Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerin 2018'de Altınordu'dan 1,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu son 3 sezonu da kiralık olarak başka takımlarda geçirdi.

Barış Alıcı bu süre içinde sırasıyla Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Westerlo'da forma giydi. Ajansspor'un haberine göre; orta saha oyuncusunun Başkent ekibine bonservisiyle transfer olacağı öğrenildi.

İSMAİL YÜKSEK DE G.BİRLİĞİ'NE
Bu arada Gençlerbirliği'nin, Fenerbahçe'nin bir başka genç oyuncusu İsmail Yüksek'i de kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.

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