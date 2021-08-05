Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Moussa Sissoko'yu kiralamak istiyor!

Yaz transfer döneminde şimdiye kadar yalnızca Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bombayı patlatmak üzere... Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, Tottenham'da forma giyen 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'yu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

Premier Lig ekibi, haftada 80 bin sterlin ödediği Fransız yıldızı yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak isterken, Kanarya yıldız futbolcuyu kiralamak için Tottenham ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki Fransız futbolcu, geride bıraktığımız sezon çıktığı toplam 42 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.