Son dakika spor haberi: Ricardo Lopes Fenerbahçe'de! İşte yeni forvete ödenecek bonservis bedeli

Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren Fenerbahçe, bu bölgeye bir transfer daha yaptı. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği Ricardo Lopes'i kadrosuna kattı. Portekizli hocanın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Lopes için Çin kulübüyle uzun süredir Fenerbahçeli yöneticiler görüşme halindeydi. 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği bildirildi.



ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Sol forvet başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferinin 2-3 gün içerisinde açıklanacağı ifade edildi. Kariyerine ülkesinde başlayan tecrübeli oyuncu daha önce üst düzey bir takımda hiç forma giymedi. Brezilya'da Globo ve Fortaleza takımlarında ter döken Ricardo Lopes Pereira, Güney Kore'de ise Jeonbuk Hyundai ve Jeju United'da oynadı. 2019-20 sezonunun ara döneminde ise 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Jeonbuk'tan Shanghai Port'a transfer oldu. Çin kulübünde çıktığı toplam 34 maçta ise 10 gol ve 3 asist kaydetti.