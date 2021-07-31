Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Vitor Pereira'nın gizli golcüsü

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sistemi beklenenden kısa sürede sonuç vermeye başladı. Portekizli teknik adam, felsefesini büyük ölçüde oturttu.

Bunun yansımaları hazırlık maçlarında ortaya çıkmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcı, hedefleri ile ilgili önemli mesafe kat ederken, bir yandan takımın gelişimi için de uyarılarına devam ediyor.

Pereira takımdan ilk olarak agresif oyun oynanmasını, önde baskı yapılmasını istiyor. Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında birkaç pozisyonda bu durum çok net ortaya çıktı. 36 yaşındaki Sosa da, 21 yaşındaki Ferdi de önde baskı yaparak toplar kaptı.

Genç ya da yaşlı, tecrübeli oyuncu artık baskı yapmazsa ve mücadele etmezse oynama şansı olmadığını biliyor. Bu maçta Sosa'nın kaptığı top ile gole yaklaşan sarı-lacivertliler, Ferdi'nin geriden gelerek kaptığı topta ise golü bulmuştu. Mert Hakan da benzer şekilde bir başka pozisyonda yapılan baskı neticesinde arkadaşlarını golle buluşturdu.

GİZLİ GOLCÜ NAZIM

Milliyet'in haberine göre; Yeni sistem de özellikle kanat oyuncuları büyük önem taşıyor. Bu çerçevede orta sahanın sağ kanadında oynayan Nazım, ileri-geri giderek ciddi bir efor harcıyor. Bunun dışında, sürpriz golcü olarak da içe katedip fırsatlar yakalıyor. Gençlerbirliği maçında ceza sahasında kafayla attığı gol ve bu bölgeye bindirme yapması tam da Pereira'nın üzerinde durduğu bir konuydu. Geriden, markajsız geldiği için bu tip toplarda kanat oyuncularının gol bulma şansı yüksek. Benzer bindirmeleri iki kanatta oynayan tüm oyuncularından isteniyor.

Her hazırlık maçı sonrası daha da gelişen sarı-lacivertlilerdeki ciddi rekabet de gelişimin sağlanmasına katkıda bulundu. Savunma ve özellikle orta sahadaki kaliteli oyuncu sayısının fazla olması, takımın performansını arttırdı.