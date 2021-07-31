Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan açıkladı: Yeni transferler olacak

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk...
Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transferde girişimlerini sıklaştırdı. Serdar Dursun ve Caulker'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler yeni transferler için nabız yoklamaya devam ediyor.
BURAK KIZILHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda takviyelerde bulunacaklarını söyledi.
Burak Kızılhan, hem takımdan ayrılacak hem de yeni gelecek isimlerin olacağını ifade etti.
Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Emre Belözoğlu'nun büyük sorumluluk aldığını vurgulayan Kızılhan, "Kendisine büyük emeği ve son ana kadar verdiği şampiyonluk mücadelesi sebebiyle müteşekkiriz. Kendisiyle görüşme sonrası yola devam etmeme kararı alındı. Her daim bu camianın parçasıdır ve gelecekte yollarımızın kesişmemesi için hiç bir sebep yoktur. 2021-2022 sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda Portekizli teknik adam Pereira ile çalışmalarımıza başladık. Kadro yapılanmamız hocamızın raporları doğrultusunda devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak." değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE GÜNDEMDEKİ İSİMLER:
ATAKAN DADAKDENİZ
Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.
CEDRIC SOARES
Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.
ALEKSANDR KOKORIN
Ocak ayında 4.5 milyon euro'ya Floransa ekibine giden 30 yaşındaki golcüyü sarı-lacivertliler dışında Süper Lig'den aralarında Başakşehir'in de bulunduğu bir kaç takıma önerdi. Kokorin, taraftar dövdüğü için hapis cezası aldı.
JEAN KEVIN AUGUSTIN
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek.
AARON BOUPENDZA
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. Hatayspor cephesi oyuncuya yurt dışından teklifler olduğunu duyurdu. Açıklamada, "8 milyon 150 bin Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz." denildi.
NATHANIEL CLYNE
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.
ANDREAS PEREIRA
Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren Andreas Pereira Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki 10 numara için Manchester United'a kiralama teklifi yaptı.
RODRIGO MUNIZ
Fenerbahçe 'de sürpriz bir şekilde gündeme gelen Rodrigo Munizkonusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, 20 yaşındaki genç yetenek için masaya 4 milyon Euro ile oturmaya hazırlanıyordu. Flamengo, daha önce Arap ülkelerinden gelen bu rakamdaki teklifi geri çevirmişti. Ancak Kırmızı- Siyahlılar'ın beklentisi çok da yüksek değil. Brezilya ekibinin 5 milyon Euro'luk bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu kaydedildi.
OUSSAMA TANNANE
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme alınan son isim Oussama Tannane. Faslı yıldız, sarı lacivertli ekipten yıllık 1.8 milyon Euro isterken; kulüpten oyuncuya 1.2 milyon Euro önerildi. Diğer yandan, Tannane'nin kulübü Vitesse'ye 3 milyon Euro teklif yapıldı.
KOLASINAC
Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Sead Kolosinac'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arsenal ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Boşnak sol kanat oyuncusu, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Kolasinac sözleşmesini feshetmek için pazarlıklara başladı.