Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan açıkladı: Yeni transferler olacak

RODRIGO MUNIZ

Fenerbahçe 'de sürpriz bir şekilde gündeme gelen Rodrigo Munizkonusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, 20 yaşındaki genç yetenek için masaya 4 milyon Euro ile oturmaya hazırlanıyordu. Flamengo, daha önce Arap ülkelerinden gelen bu rakamdaki teklifi geri çevirmişti. Ancak Kırmızı- Siyahlılar'ın beklentisi çok da yüksek değil. Brezilya ekibinin 5 milyon Euro'luk bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu kaydedildi.