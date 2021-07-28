Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza harekatı! Teklif yapıldı

Süper Lig'de sezonun başlamasına 16 gün kaldı ve Fenerbahçe henüz istediği forvetle anlaşamadı. Takıma Serdar Dursun'u katan Kanarya mevcut kadroda elinde Enner Valencia ve Mbwana Samatta da olmasına rağmen daha 'keskin' bir golcü arıyor.
Süper Lig'de sezonun başlamasına 16 gün kaldı ve Fenerbahçe henüz istediği forvetle anlaşamadı. Takıma Serdar Dursun'u katan Kanarya mevcut kadroda elinde Enner Valencia ve Mbwana Samatta da olmasına rağmen daha 'keskin' bir golcü arıyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Süper Lig'in dinamiklerine hakim bir oyuncunun gelmesinin faydalarını yönetime iletti. Yeni transferin alışma sürecini de hesaplayan Portekizli çalıştırıcı gözünü ligin eski krallarına dikti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine ligin son 2 gol kralı Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza ile temaslar devam ediyor. Norveçli yıldız için RB Leipzig'in son kararı bekleniyor ancak teknik direktör Jesse Marsch'ın 25 yaşındaki golcüyü takımda tutması düşük ihtimal görülüyor.