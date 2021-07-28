Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza harekatı! Teklif yapıldı

SÖRLOTH KIRALANACAK (2019-20 SEZONU 24 GOL) Fenerbahçe , Alexander Sörloth transferinde RB Leipzig'e kiralama önerisini götürdü. Alman temsilcisi 2.5 milyon euro kiralama bedelinin yanına 10 milyon euro zorunlu satın alma maddei koydurma peşinde. Kanarya ise bu rakamları düşürmeye çalışıyor.

BOUPENDZA ISRARI

(2020-21 SEZONU 22 GOL)

Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için istediği geçen yılın gol kralı için de Hatayspor ile yoğun temaslar devam ediyor. Gabonlu yıldız için Hatayspor kapıyı 12 milyon euro'dan açtı. Fenerbahçe daha makul bir fiyat ve birkaç oyuncuyu takasta kullanarak işi bitirme peşinde.

