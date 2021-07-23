Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den ırkçı saldırıya uğrayan Bukayo Saka'ya destek!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere Milli Takımı forması giyen Bukayo Saka'nın EURO 2020 finalinde kaçırdığı penaltı sonrası uğradığı ırkçı saldırılar hakkında konuştu. Sky Sports News'e açıklamalarda bulunan Mesut Özil, Saka'ya destek verdi.

"ONU ÇOK İYİ ANLIYORUM"

"Bir final maçında, son penaltıyı atmak için genç bir oyuncu olarak bütün bir ulusun sorumluluğunu üstlenmek büyük saygıyı hak ediyor. Pek çok oyuncu buna cesaret bile edemez. Penaltı kaçırmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bukayo için çok şey hissettim. Onu çok iyi anlıyorum."

"BUKAYO ÇOK YETENEKLİ VE ALÇAKGÖNÜLLÜ BİR GENÇ"

"Farklı geçmişlere ve ten rengine sahip insanları kaybettiklerinde ırksal olarak istismar eden ve günah keçisi ilan eden insanlar her zaman olacaktır. Maalesef toplumda her zaman ırksal olarak hakaret ve tehditler eden küçük insanlar olacaktır. Oyuncuları güçlü tutan olumlu mesajlara daha fazla odaklanmalıyız. Bukayo genç ve mütevazı bir futbolcu. Onu, hayalleri için çok çalışan ve bunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapan kararlı bir genç olarak tanıdım. Pek çok futbolcunun sahip olmadığı yeteneklere sahip. Her zaman bu şekilde alçakgönüllü olarak kalırsa, önünde harika bir geleceği olacağına inanıyorum."