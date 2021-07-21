Takım izinli

Sarı-lacivertliler bayramın ilk gününde izinliydi. Vitor Pereira'nın antrenmanlarında bir hayli yorulan futbolcular aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir gün geçirdiler. Fenerbahçe aranın ardından kaldığı yerden, güçlü tempoyla idmanlarını sürdürecek.
Sarı-lacivertliler bayramın ilk gününde izinliydi. Vitor Pereira'nın antrenmanlarında bir hayli yorulan futbolcular aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir gün geçirdiler. Fenerbahçe aranın ardından kaldığı yerden, güçlü tempoyla idmanlarını sürdürecek.