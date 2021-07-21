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Takım izinli

Sarı-lacivertliler bayramın ilk gününde izinliydi. Vitor Pereira'nın antrenmanlarında bir hayli yorulan futbolcular aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir gün geçirdiler. Fenerbahçe aranın ardından kaldığı yerden, güçlü tempoyla idmanlarını sürdürecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Takım izinli
Sarı-lacivertliler bayramın ilk gününde izinliydi. Vitor Pereira'nın antrenmanlarında bir hayli yorulan futbolcular aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir gün geçirdiler. Fenerbahçe aranın ardından kaldığı yerden, güçlü tempoyla idmanlarını sürdürecek.
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