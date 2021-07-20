Fenerbahçe'de Andriy Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Kabul ederse imza...

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Andriy Yarmelonko için resmi temaslara başladı!.. Footbal İnsider, West Ham'ın Ukraynalı kanat oyuncusu için istediği bonservis bedelini 2 milyon euro'ya düşürmesinin ardından Fenerbahçe ile müzakerelerin start aldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün ekim ayında 32 yaşına girecek olan Yarmolenko'yu cezbetmek için bir anlaşma üzerinde çalıştığı bildirildi. Tarafların pazarlıklara devam ettiği ifade edildi.
2 KANATTA DA OYNUYOR
West Ham'ın 2018'de Dortmund'dan 20 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli oyuncuda 18 milyon euro zararı göze aldığı belirtilirken, David Moyes'in 'kadroda düşünmüyorum' raporu üzerine en azından oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı kar sayacağı bildirildi. İki kanatta da forma giyebilen Yarmolenko, geçtiğimiz sezon West Ham'da 24 maçta forma giyip 3 gol+5 asist üretti. Toplamda ise 54 karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Dinamo Kiev'de parlayan Andriy Yarmolenko, Borussia Dortmund ve West Ham ile birlikte kariyerinde toplam 420 maça çıktı; 153 gol+102 asiste imzasını attı.