Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | Fb haberleri

Vitor Pereria , Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

DORUKHAN TOKÖZ

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.