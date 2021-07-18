Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | Fb haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
DORUKHAN TOKÖZ
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.
KAAN AYHAN
A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.