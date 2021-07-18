Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 14:44
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

DORUKHAN TOKÖZ

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

KAAN AYHAN

A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

JEAN-KEVIN AUGUSTIN

2020-2021 sezonunda Mbwana Samatta ve Mame Thiam'dan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, rotayı Avrupa'ya çevirdi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın gözden çıkardığı Jean-Kevin Augustin, sarı lacivertlilerin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

MARIO GAVRANOVIC

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan İsviçreli yıldız Mario Gavranovic, transferi hakkında, "Önümüzdeki bir hafta neler olur bilmiyorum. Ancak Zagreb'de oldukça rahatım" yanıtını verdi. 31 yaşındaki İsviçreli forvet, Hırvat ekibinde geçtiğimiz sezon 40 maçta 19 gol+9 asist üretti.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı. Menajer, haberleri yalanlayarak, "Fenerbahçe ile görüşüp anlaştığımız yönündeki haberler doğru değil." dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

ARTURO VIDAL

Fenerbahçe, bonservisi Inter'de bulunan ve senelik 7 milyon euro kazanan Arturo Vidal ile ilgileniyor. Inter oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

HULK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereria, forvete takviye için yıldız bir futbolcuyu takımda istiyor. Vitor Pereira'nın 34 yaşındaki eski öğrencisi Hulk'u arayarak, Fenerbahçe'ye çağırdığı iddia ediliyor. İkili, Porto ve Shanghai'de 5 sezon birlikte çalıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Mario Gavranovic, Arturo Vidal... | FB haberleri

CORNELIUS

Fenerbahçe, Parma forması giyen Cornelius ile ilgileniyor. Takvim'in haberine göre; Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.

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