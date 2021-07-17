Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Son şampiyonluğunu 2013-2014'te kazanan Fenerbahçe , yıllar süren hasretini bu sezon noktalamak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, takımı hedefe ulaştıracak yıldız isimlerle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Bu isimlerden biri de Andriy Yarmolenko... Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ukraynalı kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kulübe çok yakın olduğu iddia edilmişti.