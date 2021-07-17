Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, West Ham'da forma giyen Andriy Yarmolenko'yu gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin, Ukraynalı yıldızın transferi konusunda İngiliz kulübüyle anlaştığı öne sürülürken, Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shabliy'den ise bu haberlerin tam tersi yönde açıklamalar geldi... İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:41
Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Son şampiyonluğunu 2013-2014'te kazanan Fenerbahçe, yıllar süren hasretini bu sezon noktalamak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, takımı hedefe ulaştıracak yıldız isimlerle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Bu isimlerden biri de Andriy Yarmolenko... Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ukraynalı kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kulübe çok yakın olduğu iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe yönetiminin, Yarmolenko transferi için Premier Lig ekibi West Ham United'la anlaşmaya vardığı, yıldız isme de 4 milyon euro yıllık ücret önerdiği öne sürülmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Ancak Yarmolenko cephesinden bu haberlerin tam tersi açıklamalar geldi. Ukraynalı yıldızın menajeri Vadim Shabliy, Fenerbahçe'nin West Ham cephesiyle transfer konusunda anlaştığı yönündeki haberlere yanıt verirken, "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Vadim Shabliy, Brutal Football'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile görüşüp anlaştığımız yönündeki haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

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