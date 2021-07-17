Son dakika transfer haberleri: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Son şampiyonluğunu 2013-2014'te kazanan Fenerbahçe, yıllar süren hasretini bu sezon noktalamak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, takımı hedefe ulaştıracak yıldız isimlerle transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Bu isimlerden biri de Andriy Yarmolenko... Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ukraynalı kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kulübe çok yakın olduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe yönetiminin, Yarmolenko transferi için Premier Lig ekibi West Ham United'la anlaşmaya vardığı, yıldız isme de 4 milyon euro yıllık ücret önerdiği öne sürülmüştü.