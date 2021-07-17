Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin görüştüğü Paulinho'ya Dubai'den teklif geldi!

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'den ayrıldığından beri serbest olan Paulinho, Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler ilerleme kaydetmişti. Hatta oyuncunun, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile temasa geçerek sarı-lacivertli kulübü sorduğu ifade edilmişti. Fransız basınından tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia geldi.

Footmercato'da yer alan habere göre Paulinho, Shabab Al-Ahli Dubai Club takımından oldukça tatmin edici bir teklif aldı. Paulinho'nun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Dubai ekibinin yöneticileriyle transferini noktalamak için görüşeceği bilgisi de paylaşıldı.

Kariyerinde Corinthians, Tottenham, Barcelona ve Guangzhou Evergrande gibi önemli takımlarda forma giyen 32 yaşındaki Paulinho, son olarak oynadığı Çin takımında çıktığı toplam 176 karşılaşmada 75 gol atarken 29 da asist yapmıştı.