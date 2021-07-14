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Fenerbahçeli Mesut Özil'in balmumu heykeli sergilenecek

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in balmumu heykeli, Türkiye'nin en prestijli sergilerinden birinde ziyaretçilere sunulacak. Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da artık Mesut Özil de olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:49
Fenerbahçeli Mesut Özil'in balmumu heykeli sergilenecek

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'a getirildi. Türkiye'den ve dünyadan birbirinden tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, futbolda bir dünya yıldızı olan Mesut Özil'i ünlüler listesine ekledi.

Uzun yıllar Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen ve geçtiğimiz yıl Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olan ve tarihe geçen Mesut Özil'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek.



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