Son dakika spor haberleri | Galatasaray 'Fenerbahçe kararı' nedeniyle Yunanistan'a alınmadı!

Galatasaray, Olympiakos'la dostluk maçı yapmak için Yunanistan'a gitti. Ancak Yunan yetkililer nedeni belli olmayan bir sebepte Türkiye'den alınan PCR test sonuçlarının geçerliliğini kabul etmedi. Tüm heyete hızlı test yapmak istedi. Bunun söz konusu olmayacağını, hızlı testlerin en erken 4 saatte çıkabileceğini söyleyen Galatasaray cephesi maçı iptal etme kararı aldı.

Yunan basını yaşananları, "Yunanistan'ın ülkeye giriş şartları gereği son 24 saatte yapılan koronavirüs testinin negatif çıkması gerekiyor ancak Galatasaray kafilesi son 72 saatte test yaptırılan testlerle ülkeye geldi. Yunan makamları bunun kabul edilmeyeceğini kendilerine iletti. Hızlı test yapılmasını önerdi. Ancak bu da kabul edilmedi" diye duyurdu.

Bu arada Araya giren Olympiakos yöneticileri sorunu çözmeye çalıştı. Ancak 2 saatlik bir beklemenin sonucu alınamayınca THY'den charter uçağı talep edildi.

İstanbul'a dönme kararı alındı. Dönüş kararını alanın bizzat Fatih Terim olduğu Yunan basını tarafından gündeme getirildi.

FENERBAHÇE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Galatasaray'ın yaşadığı krizin nedeninin ise birkaç gün önce Yunanistan'da siyasi krize neden olan; "Ekim ayında (2020) Fenerbahçe basketbol takımı kafilesindekilere, COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasına rağmen ülkeye girişlerine izin verildiği" iddiasının yattığı iddia edildi. Bu kriz yüzünden Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, 'Efimerida ton Syntakton' gazetesi aleyhine dava açmış, muhalefet ise bu iddialar için açıklama yapılmasını talep etmişti.