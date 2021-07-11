Son dakika FB transfer haberleri | "Pereira çok akıllı hoca"

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün kampta basının karşısına çıktı.

İşte Özil'in açıklamaları:

Fenerbahçe'ye geldiğimde tam konsantre değildim. Korona da vardı. Sakatlık oldu. Şimdi yüzde yüz hazırım.

Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Herkes çok pozitif. Böyle giderse çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz.

Pereira çok akıllı bir hoca. Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu biliyor. Hücum yapmamızı istiyor. Biz de öyle. Her maçı kazanmak istiyoruz.

Ben topu almadan düşünen bir insanım, top geldiğinde takım arkadaşıma pası atıyorum. Dünyada asistlerimle meşhur oldum, herhalde yetenek önceden düşündüğümden geliyor.

Hedefim şampiyonluk. Camiamız bize güvensin. Ben de savaşacağım. İnşallah şampiyonluğu onlara hediye ederiz.