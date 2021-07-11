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Son dakika FB transfer haberleri | "Pereira çok akıllı hoca"

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kampta açıklamalarda bulunan Mesut Özil, “Pereira çok akıllı hoca. İyi çalışıyoruz. Çok daha güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz. İnşallah şampiyonluğu hediye ederiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | "Pereira çok akıllı hoca"

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün kampta basının karşısına çıktı.

İşte Özil'in açıklamaları:

Fenerbahçe'ye geldiğimde tam konsantre değildim. Korona da vardı. Sakatlık oldu. Şimdi yüzde yüz hazırım.

Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Herkes çok pozitif. Böyle giderse çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz.

Pereira çok akıllı bir hoca. Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu biliyor. Hücum yapmamızı istiyor. Biz de öyle. Her maçı kazanmak istiyoruz.

Ben topu almadan düşünen bir insanım, top geldiğinde takım arkadaşıma pası atıyorum. Dünyada asistlerimle meşhur oldum, herhalde yetenek önceden düşündüğümden geliyor.

Hedefim şampiyonluk. Camiamız bize güvensin. Ben de savaşacağım. İnşallah şampiyonluğu onlara hediye ederiz.

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