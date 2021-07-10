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Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yüksek maaşından dolayı Jose Ernesto Sosa veya Gustavo'dan birini takımdan göndermek isterken, her iki oyuncunun menajerine de 'kulüp bul' çağrısında bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Sosa'nın menajeri, Arjantin'de pazar araştırmasına girerken, sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jose Ernesto Sosa, River Plate teknik direktör Marcelo Gallardo'ya önerildi. Transfer görüşmesinin tarihine dek verilen haberde, River Plate ve Marcelo Gallardo'nun transfere dair verdiği cevap okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:07
Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezon hazırlıklarına devam ederken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Kanarya, elindeki yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

Luiz Gustavo ve Jose Ernesto Sosa'nın iyi bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'den ayrılacağı bilinirken, sarı lacivertli kulübün yönetimi her iki oyuncunun menajerine de 'kulüp bul' çağrısında bulunmuştu.

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

Yaşanan bu gelişmesinin ardından Jose Sosa'nın menajerinin özellikle Güney Amerika pazarına yoğunlaştığı ifade edilirken, oyuncusunu son olarak Arjantin'in köklü kulübü River Plate'e önerdi. Arjantin basınında konu ile ilgili yer alan haber şöyle oldu;

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

"TNT Sports'un bildirdiği habere göre Jose Ernesto Sosa, geçtiğimiz Perşembe günü River Plate'e önerildi. Bir dönem Arjantin Milli Takımı'nda da oynayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türk kulübü Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

Gazeteci Sebastian Srur, bu transfer girişiminin peşine düşerken, tüm detaylarıo aktardı. TNT Sports'un muhabiri, Jose Sosa'nın River Plate'e önerildiğini aktardı.

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

GALLARDO YANIT VERDİ!
River Plate yönetimi, Jose Sosa teklifini teknik direktör Marcelo Gallardo'ya sunarken, tecrübeli futbol adamı cevabını verdi. Buna göre Marcelo Gallardo, Sosa'nın transferini reddetti.

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

DAHA ÖNCE DE ADI GEÇİYORDU
Bilindiği üzere Jose Ernesto Sosa'nın adı 2018'de de River Plate ile anılıyordu. Menajeri, o zamanlar yaptığı konuşmada, "River, Sosa'yı seviyor ve onu transfer etmek için elinden geleni yapıyor. Transfer olması zor ama çabalıyorlar. Jose'nin uzun süren kontratı var, River onu satın almak istiyor. Çok önemli bir teklifte bulundular ama muhtemelen reddedilecek." demişti.

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

Aradan üç yıl geçti ve Jose, artık eski ritminde değil, ağırlaştı ve fiziken düştü. Ayrıca River, onun bölgesinde oynayan başka bir oyuncuyla kontrat yenileyecek. Bu nedenle Jose - River transferi kapandı."

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