Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezon hazırlıklarına devam ederken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Kanarya, elindeki yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.
Luiz Gustavo ve Jose Ernesto Sosa'nın iyi bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'den ayrılacağı bilinirken, sarı lacivertli kulübün yönetimi her iki oyuncunun menajerine de 'kulüp bul' çağrısında bulunmuştu.
Yaşanan bu gelişmesinin ardından Jose Sosa'nın menajerinin özellikle Güney Amerika pazarına yoğunlaştığı ifade edilirken, oyuncusunu son olarak Arjantin'in köklü kulübü River Plate'e önerdi. Arjantin basınında konu ile ilgili yer alan haber şöyle oldu;