Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arjantin basını flaş gelişmeyi duyurdu

DAHA ÖNCE DE ADI GEÇİYORDU

Bilindiği üzere Jose Ernesto Sosa'nın adı 2018'de de River Plate ile anılıyordu. Menajeri, o zamanlar yaptığı konuşmada, "River, Sosa'yı seviyor ve onu transfer etmek için elinden geleni yapıyor. Transfer olması zor ama çabalıyorlar. Jose'nin uzun süren kontratı var, River onu satın almak istiyor. Çok önemli bir teklifte bulundular ama muhtemelen reddedilecek." demişti.