Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Yeni sezona Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Saat 17.00’de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 20:32
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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