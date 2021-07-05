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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferler görücüye çıktı. Serdar Dursun ve Steven Caulker ilk kez takımla çalışırken, yeni teknik direktör Vitor Pereira'da ilk idmanındaydı... Gerçekleştirilen idmanda tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün olmaması dikkat çekerken, geçtiğimiz sene 1+1 yıllığına kadroya katılan deneyimli oyuncunun opsiyonunun kullanılmayacağı ve yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:51
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Vitor Pereira önderliğinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun da kampta yer alırken, Portekizli teknik adamın takımı sık sık uyarması dikkat çekti.

İDMANDA YER ALMADI
Geçtiğimiz yaz transfer edilen Gökhan Gönül ise yapılan idmanda yer almadı. F.Bahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hürriyet'in haberine göre; Deneyimli sağ bekin sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı ve yolların ayrılacağı belirtildi.

36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

GEÇEN SEZON 21 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ
Geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı.

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