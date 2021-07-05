Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe idmanına Serdar Dursun damgası!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe idmanına Serdar Dursun damgası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Almanya ikinci liginde gol kralı olan ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, antrenmandaki performansıyla dikkat çekti. (Fb spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:52
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe idmanına Serdar Dursun damgası!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, antrenmandaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun hırslı görüntüsüyle dikkat. Darmstadt ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Pereira'nın yardımcı antrenörleri tarafından yakın takibe alınan Dursun, bireysel çalışmalarda hırslı bir görüntü çizdi.
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