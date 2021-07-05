Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Yeni sezon hazırlıklarını yeni çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe hoca probleminin çözülmesinin ardından transferde de somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, birçok mevki için transfer görüşmelerini sürdürürken, kadrodan ayrılması muhtemel isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor.
Bu isimlerden biri de Sarı-Lacivertliler'in 2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.40 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu Ferdi Kadıoğlu.