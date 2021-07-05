Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Vitor Pereira'nın gelişiyle yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Pereira liderliğinde şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Sarı-Lacivertliler, transfer temaslarını da sürdürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra transferlere kaynak yaratmak için bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı için ilginç bir makale kaleme alındı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:51
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Yeni sezon hazırlıklarını yeni çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe hoca probleminin çözülmesinin ardından transferde de somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, birçok mevki için transfer görüşmelerini sürdürürken, kadrodan ayrılması muhtemel isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Bu isimlerden biri de Sarı-Lacivertliler'in 2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.40 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu Ferdi Kadıoğlu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana istediği şansı elde edemeyen, daha çok yedek soyunan ve Sarı-Lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu gelecek sezon oynama garantisi istediği biliniyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Son sezonunda istediği şansı elde edememesi durumunda sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon 26 lig maçında görev aldı ve 1 gole imza attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

Birçok Hollanda ekibinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için İngiltere'den de flaş bir talep geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden West Ham United'ın taraftar sitesi olan 'greenstreethammers.com'da Ferdi Kadıoğlu için övgü dolu bir makale kaleme alınırken, genç oyuncunun mutlak suretle kadroya katılması gerekliliğinin altı çizildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

'West Ham derinlik için Fenerbahçe'nin orta sahasına dönmeli' başlığı ile kaleme alınan yazıda, West Ham'ın yapacağı transferlerle orta sahasına derinlik katması gerektiği vurgulanırken, bu problemleri ortadan kaldırmak için Ferdi Kadıoğlu işaret edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun çalışkanlığının altı çizilirken, farklı rollere uyum sağlama ve yeteneği göz önüne alındığında ofansif orta saha veya kanat oyuncusu olarak da görev alabileceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ikinci Ömer Faruk Beyaz vakası! Ferdi Kadıoğlu'nu West Ham'a önerdiler

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