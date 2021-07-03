Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Elseid Hysaj... (FB spor haberi)

Teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşan sarı lacivertliler için flaş bir transfer iddiası geldi.

İtalyan basını Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Kanarya, Napoli forması giyen ve şu anda boşta olan Elseid Hysaj ile ilgileniyor.

27 yaşındaki başarılı savunmacı için ayrıca Almanya'dan ve İtalya'dan pek çok takımın takipte olduğu bildirildi. Arnavut futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmesi halinde yeni teknik direktörün adeta jokeri olacak.

İKİ BEKTE DE OYNUYOR

Asıl mevkisi sağ bek olan futbolcu, sol bekte de başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Bu arada Napoli ile mukavelesi sona eren Hysaj'ın, kesin bir şekilde sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildirdiği öğrenildi. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 3 gol ve 13 asistlik katkı vermişti.