Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Enner Valencia piyangosu! Avrupa devleri talip (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Enner Valencia, çubuklu formayla sezona verimsiz başlasada sonradan takımın vazgeçilmezi haline gelmişti. Ancak daha sonra gösterdiği performans sonrası Ekvador'un Copa America kadrosuna dahil oldu.

Ekvador'un oynadığı 4 maçın 3'ünde sahaya çıkan Valencia takımı adına etkili performans sergileyen oyunculardan biri oldu. Ekvador kaptanı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Tottenham, Bayer Leverkusen, Torino ve Lazio'yu peşine taktı. Bu gelişmelerin sonrası yönetim Valencia'nın satışını düşünmeye başladı.