Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Enner Valencia piyangosu! Avrupa devleri talip (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Enner Valencia piyangosu! Avrupa devleri talip (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde kadrodaki oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Copa Amerika'da gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ekvadorlu yıldız Avrupa devlerini peşine taktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:34
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Enner Valencia piyangosu! Avrupa devleri talip (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Enner Valencia, çubuklu formayla sezona verimsiz başlasada sonradan takımın vazgeçilmezi haline gelmişti. Ancak daha sonra gösterdiği performans sonrası Ekvador'un Copa America kadrosuna dahil oldu.

Ekvador'un oynadığı 4 maçın 3'ünde sahaya çıkan Valencia takımı adına etkili performans sergileyen oyunculardan biri oldu. Ekvador kaptanı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Tottenham, Bayer Leverkusen, Torino ve Lazio'yu peşine taktı. Bu gelişmelerin sonrası yönetim Valencia'nın satışını düşünmeye başladı.

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