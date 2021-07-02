Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos'a İspanyol kancası! Granada...

Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas gibi takımların formasını giydikten sonra 26 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olan Uruguaylı savunmacı için Granada Kulübü devreye girdi.

Oyuncunun avukatları ve İspanyol kulübü yöneticilerinin, Lemos'a verilecek yıllık maaş konusunda henüz anlaşma sağlayamadıkları öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan 1.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Lemos'un 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Süper Lig'de 8 maçta 648 dakika süre aldı.