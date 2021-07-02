Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül belirsizliği sürüyor!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan geri dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kanarya ile sözleşmesi sonra eren ve opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı belli olmayan 36 yaşındaki sağ bek, yönetimden haber bekliyor.

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Gökhan Gönül, 2007 yılında Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2016-2020 yılları arasında Beşiktaş forması giyen deneyimli sağ bek, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 361 karşılaşmada 14 gol atarken 54 de asist yaptı.