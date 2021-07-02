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Nabil Dirar'ın transferi yattı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar'ın transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Fas basınında yer alan habere göre, Raja Casablanca'ya gitmesi beklenen Nabil Dirar'ın transferi yattı! İşte nedeni ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB habeleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 19:13
Nabil Dirar'ın transferi yattı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Nabil Dirar'a ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Bonservisi sarı lacivertlilerde bulunan futbolcunun, kulüpten ayrılığı beklenirken, transferi yattı.

Fas Basınında yer alan bilgilere göre çocukluğunda tuttuğu takım olan Raja Casablanca'ya gitmesi beklenen Dirar ile ilgili ekonomik anlaşmalıklar yaşandı.

TRANSFERİ YATTI
Haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin Dirar'ı bedelsiz elden çıkarmaya onay vermesine karşın, Fas kulübünün, yıldız ismin maaşını ödeyemeyeceğini belirtmesiyle beraber bu operasyon suya düştü.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Raja Casablanca, Nabil Dirar transferinden vazgeçti.

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