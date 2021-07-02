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Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenen sarı lacivertliler, diğer yandan da transferlerle ilgileniyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, gelecek sezon için net bir santrforu kadrosuna dahil etmek isterken, gündeme Artem Dzyuba gelmişti. Ukrayna'da ve Rusya'daki bağlantıları ile bilinen menajer Dmitriy Selyuk, Rus golcünün transfer akıbetine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 18:20 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 18:51
Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Artem Dzyuba ile ilgili Rus menajer Dmitriy Selyuk konuştu. 57 yaşındaki menajer, yıldız golcünün sarı lacivertlileri tercih edip etmeyeceğine dair görüşlerini bildirdi.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

Dmitriy Selyuk, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini yalanlamazken, oyuncunun sarı lacivertlileri tercih etmeyeceğini iddia etti.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

"BENCE FENERBAHÇE'YE GİTMEYECEK"
Dmitriy Selyuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa kulüpleri Artem ile ilgileniyor. Türk kulüpleri de, genellikle emekliliğe yakın oyuncuları transfer etmek istiyor. Ayrıca, Artem'in transfer olmak istediğini sanmıyorum. Zenit'te iyi koşullara sahip. O, şampiyonluğa oynamak istiyor ve evinde mutlu.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

Zenit'te ona maaş konusunda garanti veriliyor. Türkiye'de işler böyle yürümüyor. Genellikle maaş konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Onlar, oyuncularla sözleşme imzalıyorlar ve ardından FIFA ile davalık oluyorlar. Açıkçası, Artem bu transfere onay verirse çok şaşırırım." dedi.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

Artem Dzyuba, kariyeri boyunca çıktığı 464 müsabakada 173 gol kaydederken, 97 asist üretti. Öte yandan tecrübeli golcü Rusya Milli Takımı ile 55 maçta 30 kez rakip fileleri sarstı.

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