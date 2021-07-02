Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Artem Dzyuba ile ilgili Rus menajer Dmitriy Selyuk konuştu. 57 yaşındaki menajer, yıldız golcünün sarı lacivertlileri tercih edip etmeyeceğine dair görüşlerini bildirdi.
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Artem Dzyuba ile ilgili Rus menajer Dmitriy Selyuk konuştu. 57 yaşındaki menajer, yıldız golcünün sarı lacivertlileri tercih edip etmeyeceğine dair görüşlerini bildirdi.
Dmitriy Selyuk, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini yalanlamazken, oyuncunun sarı lacivertlileri tercih etmeyeceğini iddia etti.
"BENCE FENERBAHÇE'YE GİTMEYECEK"
Dmitriy Selyuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa kulüpleri Artem ile ilgileniyor. Türk kulüpleri de, genellikle emekliliğe yakın oyuncuları transfer etmek istiyor. Ayrıca, Artem'in transfer olmak istediğini sanmıyorum. Zenit'te iyi koşullara sahip. O, şampiyonluğa oynamak istiyor ve evinde mutlu.
Zenit'te ona maaş konusunda garanti veriliyor. Türkiye'de işler böyle yürümüyor. Genellikle maaş konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Onlar, oyuncularla sözleşme imzalıyorlar ve ardından FIFA ile davalık oluyorlar. Açıkçası, Artem bu transfere onay verirse çok şaşırırım." dedi.
Artem Dzyuba, kariyeri boyunca çıktığı 464 müsabakada 173 gol kaydederken, 97 asist üretti. Öte yandan tecrübeli golcü Rusya Milli Takımı ile 55 maçta 30 kez rakip fileleri sarstı.