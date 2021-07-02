Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O menajer açıkladı!

"BENCE FENERBAHÇE'YE GİTMEYECEK"

Dmitriy Selyuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa kulüpleri Artem ile ilgileniyor. Türk kulüpleri de, genellikle emekliliğe yakın oyuncuları transfer etmek istiyor. Ayrıca, Artem'in transfer olmak istediğini sanmıyorum. Zenit'te iyi koşullara sahip. O, şampiyonluğa oynamak istiyor ve evinde mutlu.