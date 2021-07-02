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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Görüşmeler başladı! Mame Thiam Antalyaspor'a

Son dakika transfer haberi: Yeni hoca konusunda arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de mevcut isimlere teklifler gelmeye başladı. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan Mame Thiam, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un radarına girdi. Akdeniz ekibinin, transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve görüşmelerin başladığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 17:59
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Görüşmeler başladı! Mame Thiam Antalyaspor'a

Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler bir yandan mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Senegalli hücum oyuncusu Mame Thiam'a Süper Lig ekibi Antalyaspor'un talip olduğu öne sürüldü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Görüşmeler başladı! Mame Thiam Antalyaspor'a

Ajansspor'un haberine göre; Championship takımlarından Middlesbrough'da forma giyen Britt Assombalonga'nın transferi için çaba harcayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mame Thiam'ı da listesine ekledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Görüşmeler başladı! Mame Thiam Antalyaspor'a

THIAM'IN KARARI BEKLENİYOR!
28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısı çalınırken, sarı-lacivertli kulübün ve Thiam'ın vereceği karar bekleniyor. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan golcü futbolcu için karar aşamasında olunduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Görüşmeler başladı! Mame Thiam Antalyaspor'a

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 30, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıkan Thiam, takımı adına 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Toplamda 12 gole katkı koyan başarılı futbolcu, Kasımpaşa ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerinde ise 55 maçta 17 gol ve 8 asist ile takımına fayda sağladı.

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