Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Görüşmeler başladı! Mame Thiam Antalyaspor'a

Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler bir yandan mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Senegalli hücum oyuncusu Mame Thiam'a Süper Lig ekibi Antalyaspor'un talip olduğu öne sürüldü.
Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler bir yandan mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Senegalli hücum oyuncusu Mame Thiam'a Süper Lig ekibi Antalyaspor'un talip olduğu öne sürüldü.
Ajansspor'un haberine göre; Championship takımlarından Middlesbrough'da forma giyen Britt Assombalonga'nın transferi için çaba harcayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mame Thiam'ı da listesine ekledi.
THIAM'IN KARARI BEKLENİYOR!
28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısı çalınırken, sarı-lacivertli kulübün ve Thiam'ın vereceği karar bekleniyor. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan golcü futbolcu için karar aşamasında olunduğu da gelen haberler arasında yer aldı.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 30, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıkan Thiam, takımı adına 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Toplamda 12 gole katkı koyan başarılı futbolcu, Kasımpaşa ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerinde ise 55 maçta 17 gol ve 8 asist ile takımına fayda sağladı.