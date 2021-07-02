Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Görüşmeler başladı! Mame Thiam Antalyaspor'a

Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler bir yandan mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Senegalli hücum oyuncusu Mame Thiam'a Süper Lig ekibi Antalyaspor'un talip olduğu öne sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre; Championship takımlarından Middlesbrough'da forma giyen Britt Assombalonga'nın transferi için çaba harcayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mame Thiam'ı da listesine ekledi.