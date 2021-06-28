Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | Fb haberleri

NIKOLA MAKSIMOVIC

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer stoper ise Napoli ile sözleşmesi sona eren Maksimovic oldu. Bir süredir yıldız futbolcunun menajeriyle görüşen sarı lacivertli yöneticiler, yeni teknik direktörün belli olmasıyla temasları sıkılaştıracak.