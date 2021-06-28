Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | Fb haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'de flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcuya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya da talip oldu. Cengiz Ünder ile ilgili son durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
JAROME BOATENG
Alman Bild gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe, deneyimli stoperi kadrosuna katmak istiyor. Transferde Mesut Özil'in önemli rol alacağı da belirtildi.