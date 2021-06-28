Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | Fb haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, listesine yeni isimleri ekledi. Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:01
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'de flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcuya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya da talip oldu. Cengiz Ünder ile ilgili son durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

JAROME BOATENG

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe, deneyimli stoperi kadrosuna katmak istiyor. Transferde Mesut Özil'in önemli rol alacağı da belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da beklenen performası sergileyemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için devrede. Lazio'nun Muriqi için vereceği kararın arından harekete geçilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

DANIELE RUGANI

Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız savunmacısı Daniele Rugani'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Rugani'nin menajeri ile ilk temaslar kuruldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

MARIO RUI

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başarılı ismi Mario Rui, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Çizme basınından gelen iddiaya göre, Trabzonspor'un transfer etmek istediği Mario Rui için Fenerbahçe'de devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

NIKOLA MAKSIMOVIC

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer stoper ise Napoli ile sözleşmesi sona eren Maksimovic oldu. Bir süredir yıldız futbolcunun menajeriyle görüşen sarı lacivertli yöneticiler, yeni teknik direktörün belli olmasıyla temasları sıkılaştıracak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Nikola Maksimovic, Vedat Muriqi, Tasos Donis... | FB haberleri

TASOS DONIS

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamayan Kanarya, Yunan golcü Tasos Donis ile ilgileniyor.

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