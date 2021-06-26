Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok yıldız isim listeye eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detaylar...
EDİN VISCA
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı Visca için nabız yoklamaya devam ediyor. Başakşehir ve oyuncuyla görüşülüp yeni teklif iletilecek.
SEAD KOLASINAC
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.