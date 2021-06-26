Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, listesine yeni isimleri ekledi. Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:11
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok yıldız isim listeye eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detaylar...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

EDİN VISCA

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı Visca için nabız yoklamaya devam ediyor. Başakşehir ve oyuncuyla görüşülüp yeni teklif iletilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ve Villarreal performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cedric Bakambu gündeme geldi. Bakambu'nun menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Aurelio Buta için girişimlerini sürdürüyor. Antwerp forması giyen Angola asıllı Portekizli oyuncu geçen sezon Belçika Ligi'nde 19 maçta 3 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

Galatasaray'ın da listesinde yer alan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt Fenerbahçe'ye yakın. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuya teklif iletildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

GERMAN VALERA

El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Fenerbahçe 19 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor. Alt yapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera geçtiğimiz sezon Tenerife'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

DANIELE RUGANI

Geçtiğimiz sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Juventuslu Daniele Rugani, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri. İtalyan savunmacının, kulübüyle anlaşılması durumunda maaş pazarlığı başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri

MARIO RUI

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başarılı ismi Mario Rui, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Çizme basınından gelen iddiaya göre, Trabzonspor'un transfer etmek istediği Mario Rui için Fenerbahçe'de devreye girdi.

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