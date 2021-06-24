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Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde gündemin 1 numaralı maddesi olan teknik direktör konusu için flaş bir iddia geldi. Bilindiği üzere Slaven Bilic, Marco Silva, Foncesca ve Marco Silva gibi isimlerle görüşen sarı lacivertliler için İtalya'dan önemli bir gelişme yaşandığı yazıldı. Buna göre Fenerbahçe, şu anda Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli ile ilgileniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:41
Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Fenerbahçe yönetimi bir yandan başkanlık seçimleri ile ilgilenirken, diğer yandan da teknik direktör adayları için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında Löw, Daum, Bilic, Dalic, Marco Silva ve Foncesca gibi isimlerin olduğu bilinirken, İtalya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Tuttomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Farioli için bilgi toplamaya başladı.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, sarı lacivertli kurmayların Farioli için Fatih Karagümrük ve genç teknik adamın yakın çevresinden notlar aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

FRANCESCO FARIOLI KİMDİR?
10 Nisan 1989'da İtalya'nın Firenze şehrinde dünyaya gelen Francesco Farioli, daha önce Polisportiva Margine Coperta, ASD Fortis Juventus 1909, Lucchese 1905, Katar U17, ASPIRE Academy, Benevento Calcio, Sassuolo ve Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaparken, Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı.

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