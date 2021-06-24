Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Fenerbahçe yönetimi bir yandan başkanlık seçimleri ile ilgilenirken, diğer yandan da teknik direktör adayları için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında Löw, Daum, Bilic, Dalic, Marco Silva ve Foncesca gibi isimlerin olduğu bilinirken, İtalya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.