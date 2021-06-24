Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Francesco Farioli...

Fenerbahçe yönetimi bir yandan başkanlık seçimleri ile ilgilenirken, diğer yandan da teknik direktör adayları için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe yönetimi bir yandan başkanlık seçimleri ile ilgilenirken, diğer yandan da teknik direktör adayları için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında Löw, Daum, Bilic, Dalic, Marco Silva ve Foncesca gibi isimlerin olduğu bilinirken, İtalya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Farioli için bilgi toplamaya başladı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, sarı lacivertli kurmayların Farioli için Fatih Karagümrük ve genç teknik adamın yakın çevresinden notlar aldığı kaydedildi.
FRANCESCO FARIOLI KİMDİR?
10 Nisan 1989'da İtalya'nın Firenze şehrinde dünyaya gelen Francesco Farioli, daha önce Polisportiva Margine Coperta, ASD Fortis Juventus 1909, Lucchese 1905, Katar U17, ASPIRE Academy, Benevento Calcio, Sassuolo ve Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaparken, Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı.