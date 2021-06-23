Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un listesinde Aziz Yıldırım döneminden 3 isim olacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetim listesini yarın açıklayacak. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç"un 3 yıllık yeni döneminde Aziz Yıldırım döneminden 3 kişinin bulunması bekleniyor. Bu isimlerin başında Ömer Temelli geliyor. Ömer Temelli'nin yeni yönetimde ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında.

Sabah'ın haberine göre Yıldırım döneminden gelecek bir başka isim ise Metin Doğan. Doğan, Yıldırım'ın son döneminde Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve başarılı icraatlarıyla dikkat çekmişti.

Son olarak Ercan Karasu, Ali Koç'un yönetimine eklenecek yeni isimlerden biri olacak. Karasu da Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde yöneticilik yapmıştı.