Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fransız ve Almanlar'ın radarında! Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu

Son dakika spor haberi: ve 'ın radarında! 'ye piyangosu

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırıklarını sürdüren 'ye ’de başarılı bir performans çizen oyuncusu için müjdeli haber geldi. Alınan bilgiye göre turnuvadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Szalai'yi - maçında ve kulüpleri de izleyecek. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fransız ve Almanlar'ın radarında! Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu

'de forma giydiği 2 maçta da başarılı bir performans çizen Fenerbahçeli stoper 'nin hem fiyatı hem de kendisine talip olan kulüp sayısı artacağa benziyor. Takvim'in haberine göre; 'ın ile oynayacağı grup maçına ve Almanya'dan kulüp yetkilililerinin geleceği ve Attila 'yi yerinde takip edeceği bilidirildi. Macaristan basınında yer alan haberlerde ve 'in de önceden takibinde olan Szalai için "Performansı dikkat çekiyor. Kısa süre içinde 'nin kapısını birçok kulüp çalacak" ifadesi kullanıldı. Szalai, 1-1 sona eren Fransa maçında neredeyse hatasız oynarken, 3-0 kaybettikleri karşısında da yenilen gollerde hata yapmadı.

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