Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir

Son dakika transfer haberi: 'de hedef ! Bedelsiz gelebilir

Son dakika transfer haberleri: Spor toto Süper Lig'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan fakat sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm planlar yeni sezonda şampiyonluğa göre yapılıyor. Sarı-lacivertliler güçlü bir kadro kurup hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor isteyen Kanarya'da gündem ... Fenerbahçe yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Filip Novak'la yolları ayırmayı planlayan 'de sol bek arayışları sürüyor. Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık oynayan ancak bonservisi 'de olan Sead 'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

Boşnak yıldızın menajeriyle görüşme yapan yöneticilerin transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. 'in yeni sezon planlarında yer almayan 28 yaşındaki 'ın 'ye gelmeye sıcak baktığı belirlendi.

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

Yıldız futbolcunun şu anda 1 yıl kalan sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşme yaptığı ifade edildi. Eğer , ile anlaşır ve serbest kalırsa bedelsiz olarak 'nin yolunu tutabilir.

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

2017 yılında bedelsiz olarak Schalke'den 'e transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu eski takımında kiralık geçirdi. 27 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yapan 38 kez Bosna Hersek milli takımında oynadı.

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

Özellikle hücumda çok etkili bir isim olan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan tecrübeli futbolcu kısa sir süre önce Trabzonspor'un da transfer gündemindeydi. Ancak 'ın maaşının Bordo-Mavililer'e yüksek geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

MESUT'A ÇOK YAKIN BİR İSİM

'de birlikte forma giyen Mesut Özil ve Sead , 2019'da İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bu tatsız ola, iki isim arasında bağları çok güçlendirdi.

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

Çok önemli bir tecrübeye sahip olan 78 kez Premier Lig'de forma giyerken 2 gol atıp 13 asist yaptı. Boşnak yıldız, Bundesliga'da ise 111 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Kolasinac güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac! Bedelsiz gelebilir...

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON €

ile 1 yıl sözleşmesi olan 'ın mevcut piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

SON DAKİKA