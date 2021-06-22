Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! O tarihte takımın başında

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bu konunun kısa zaman içinde çözülmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin güncel olarak gündemindeki isimler arasında Lucien Favre, Paulo Fonseca, Marco Silva ve Ralf Rangnick bulunuyor.

SÜRPRİZ HOCA GELEBİLİR!

TRT Spor'un haberine göre; Görüşmeleri çok gizli yürüten Fenerbahçe yönetiminin, sürpriz bir isimle de anlaşabileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün, hazırlıklar başlamadan açıklanması bekleniyor. 1 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak sarı-lacivertliler, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda hareket edecek.



