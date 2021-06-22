Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! O tarihte takımın başında

Son dakika spor haberi: 'ye sürpriz hoca! O tarihte takımın başında

Son dakika spor haberi: 'de teknik direktör konusunda hummalı bir operasyon yürütülüyor. , , ve gibi isimleri listesinde bulunduran sarı-lacivertlilerin sürpriz bir isme imza attırabileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yeni hocasının hazırlıklar başlamadan açıklanması beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 15:19
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! O tarihte takımın başında

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de bu konunun kısa zaman içinde çözülmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin güncel olarak gündemindeki isimler arasında , , ve bulunuyor.

SÜRPRİZ HOCA GELEBİLİR!
'un haberine göre; Görüşmeleri çok gizli yürüten Fenerbahçe yönetiminin, sürpriz bir isimle de anlaşabileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün, hazırlıklar başlamadan açıklanması bekleniyor. 1 Temmuz'da 'da toplanacak sarı-lacivertliler, 5 Temmuz'da 'nda hareket edecek.


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