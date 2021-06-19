Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 'sıradan' hoca korkusu! Papatya falına döndü...

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın adı her gün yeni bir isimle anılırken, yeni hocanın kim olacağı hala netleşmedi. Şimdiye kadar adı geçen Rafael Benitez, Villas Boas, Lucien Favre gibi üst düzey isimler ikna edilemezken, görüşüldüğü söylenen Marco Silva'dan da henüz bir sonuç çıkmadı.

Portekizli hocanın, başka takımlarla da temasta olduğu ifade ediliyor. Sosyal medya ve forumlarda başkan Ali Koç'a karşı tepkilerin dozu da artmaya başladı. 'Yine sıradan bir hoca mı gelecek?' endişelerini dile getiren sarı-lacivertliler, Koç'tan şampiyonluk için mutlaka kariyerli bir teknik adamla anlaşmasını istiyor.