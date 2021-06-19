Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 'sıradan' hoca korkusu! Papatya falına döndü...

Son dakika transfer haberleri: 'de 'sıradan' hoca korkusu! Papatya falına döndü...

Yeni sezon öncesi ile yolları ayıran 'de yeni teknik direktör arayışı adeta papatya falına benzedi. , gibi tecrübeli hocaları ikna edemeyen sarı-lacivertlilerde bir türlü istenilen isim bulunamadı. Bu durum taraftarları da endişelendirirken, "Yine sıradan hoca gelecek" korkusu tüm camiayı sardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 'sıradan' hoca korkusu! Papatya falına döndü...

'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın adı her gün yeni bir isimle anılırken, yeni hocanın kim olacağı hala netleşmedi. Şimdiye kadar adı geçen Rafael , Villas Boas, Lucien gibi üst düzey isimler ikna edilemezken, görüşüldüğü söylenen Marco Silva'dan da henüz bir sonuç çıkmadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 'sıradan' hoca korkusu! Papatya falına döndü...

Portekizli hocanın, başka takımlarla da temasta olduğu ifade ediliyor. Sosyal medya ve forumlarda başkan Ali Koç'a karşı tepkilerin dozu da artmaya başladı. 'Yine sıradan bir hoca mı gelecek?' endişelerini dile getiren sarı-lacivertliler, Koç'tan şampiyonluk için mutlaka kariyerli bir teknik adamla anlaşmasını istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 'sıradan' hoca korkusu! Papatya falına döndü...

LİSTEDE 3 ADAY VAR
Ali Koç, 3 teknik direktörle temaslarının devam ettiğini de söyledi. Başkanın yakın çevresine, "3 adayımız var. Son görüşmeleri yapıp bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Koç'un bahsettiği adaylardan ikisinin Marco Silva ve Paulo Sousa olduğu konuşuluyor. 'nin önceliği ise Premier Lig. Sürpriz bir isimle de anlaşabileceği yorumları da yapılmaya başlandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 'sıradan' hoca korkusu! Papatya falına döndü...

İYİLER GELMİYOR

Başkan Ali Koç yeni hocanın daha önce haziran ayının 3. haftasında belli olacağını söylemişti. Şimdi ise açıklamayı kongre sonrası yapacaklarını dile getirdi. Gerekçe olarak ise seçilmeden bir teknik adam ile anlaşmasının şık olmayacağını gösterdi. Koç, görüştükleri tecrübeli hocaların teklifleri geri çevirdiğini de belirtip daha üst düzey ligleri tercih ettiklerini kaydetti.

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