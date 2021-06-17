Fenerbahçe isterse alır

Forvet hattını tümden yenileme kararı alan Fenerbahçe ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Sürpriz transferin perde arkasından ise Ali Koç çıktı. Koç'un Beşiktaş ve Hamburg'un da ilgilendiği gurbetçi oyuncuyu telefonla arayarak Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği bildirildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin transferlerinde de ezeli rakibi Galatasaray ile yarışmış ve üçünde de kazanan taraf olmuştu. Başkan Ali Koç'un "Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse, alır" sözü bir kez daha gerçek oldu.



Alman basınından Bild de, "Serdar Dursun, Hamburg ile anlaşmaya çok yakındı fakat, oyuncu Fenerbahçe'yi seçti. Hamburg adına şansızlık" dedi.



Serdar, Darmstadt formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.