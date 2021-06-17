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isterse alır

’un ve ’un da ilgilendiği ’u telefonla arayarak rotasını ’e çevirdiği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe isterse alır

Forvet hattını tümden yenileme kararı alan ilk olarak 'u renklerine bağladı. Sürpriz transferin perde arkasından ise çıktı. Koç'un ve 'un da ilgilendiği gurbetçi oyuncuyu telefonla arayarak Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği bildirildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda , ve 'nin transferlerinde de ezeli rakibi ile yarışmış ve üçünde de kazanan taraf olmuştu. Başkan Ali Koç'un "Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse, alır" sözü bir kez daha gerçek oldu.

Alman basınından Bild de, "Serdar Dursun, Hamburg ile anlaşmaya çok yakındı fakat, oyuncu Fenerbahçe'yi seçti. Hamburg adına şansızlık" dedi.

Serdar, Darmstadt formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

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