Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Gökhan Gönül'ün yerine Aurelio Buta... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'den sağ bek atağı! 'ün yerine ... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran Kanarya, hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Portekizli sağ bek için resmi teklif yaptı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Gökhan Gönül'ün yerine Aurelio Buta... (FB spor haberi)

Teknik direktörü henüz belli olmasa da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki 'ün opsiyonunu henüz kullanmayan sarı-lacivertli takımda sağ bek mevkisi için gündemde.

'te oynayan 24 yaşındaki Portekizli oyuncu için ekibine teklif yapıldığı belirtildi. 1.72 boyundaki Buta'nın piyasa değeri 3.5 milyon euro.

takımından 2018 yılında 'e gelen Buta, geçtiğimiz sezon 34 maçta oynayıp 5 asist gerçekleştirdi.

Sağ bekin yanı sıra orta sahada da forma giyebilen asıllı futbolcu, 'nde toplamda 79 maçta 2 gol+16 asisti bulunuyor. Alt kategorilerde 57 kez 'nın formasını giyen Aurelio Buta'nın adı ile de anılmıştı.

MENAJERLERİ SILVA İLE AYNI

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Aurelio Buta'nın menajeri Carlos Gonçalves, aynı zamanda teknik direktör adaylarından Marco Silva'nın da menajerliğini yapıyor.

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