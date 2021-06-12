Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
STEVEN CAULKER
Aytemiz Alanyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Kanarya, İngiliz stoper ve menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Caulker'ın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
CENGİZ ÜNDER
A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder EURO 2020'de kadroya giren isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Cengiz Ünder'e olan ilgisini sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, Cengiz Ünder'in menajeriyle ve kulübü ile temasları sürdürüyor.