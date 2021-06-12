Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girmişti. David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Yıldız futbolcunun Flamengo veya Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

ALEIX VIDAL

Sağ bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'da da oynamış olan ve Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek Aleix Vidal ile ilgileniyor. Oyuncunun talibi oldukça fazla. Yakın dönemde kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe en güçlü adaylar arasında...