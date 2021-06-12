Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! , , ...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine , , gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:36
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren , , Fenerbahçe ve 'un gündeminde yer alıyor. Kanarya, İngiliz stoper ve menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Caulker'ın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

'mızın yıldızı EURO 2020'de kadroya giren isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Cengiz Ünder'e olan ilgisini sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, Cengiz Ünder'in menajeriyle ve kulübü ile temasları sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girmişti. David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Yıldız futbolcunun Flamengo veya Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Sağ bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem 'da da oynamış olan ve ile yollarını ayıran yıldız sağ bek ile ilgileniyor. Oyuncunun talibi oldukça fazla. Yakın dönemde kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe en güçlü adaylar arasında...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

MARTIN BRAITHWAITE

Fenerbahçe'nin İspanyol devi 'da forma giyen Danimarkalı forvet 'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

ANDREA RANOCCHIA

Kanarya'nın gündemindeki yerini koruyor. Atilla Szalai'ye deneyimli bir partner arayan Kanarya, Inter ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için temasları sıklaştırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Aleksandar Mitrovic için ısrar sürüyor. Yıldız golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden teklifini iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

RACHID GHEZZAL

Fenerbahçe büyük bir transfer çalımına imza atmak üzere 'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ancak şartlarda anlaşılamayınca transfer rafa kalktı.

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