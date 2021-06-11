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Fenerbahçeli 'ye 'de transfer kancası! 'den 2 takım...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde gündem bir yandan başkanlık seçimleri olurken, diğer yandan da teknik direktör konusu olmuş durumda. Kanarya'nın teknik direktör konusunda dünyaca ünlü isimlerle görüştüğü bilinirken, hakkında önemli görüşmeler yaşanıyor. medyasından aktarılan bilgilere göre, 'de formasıyla boy gösterecek genç stoper için 2 kulübü, scoutlarını turnuvaya gönderdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 18:38
Fenerbahçeli Attila Szalai'ye EURO 2020'de transfer kancası! Premier Lig'den 2 takım...

'nin ara transfer sezonunda Apollon takımından kadrosuna kattığı , genç yaşında karşın sarı lacivertlilere çabuk adapte olmuş ve savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başarmıştı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye EURO 2020'de transfer kancası! Premier Lig'den 2 takım...

Szalai, henüz 22 yaşında olmasına karşın gösterdiği üstün performansla kısa süre içerisinde Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girerken, medyasından konu ile ilgili önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye EURO 2020'de transfer kancası! Premier Lig'den 2 takım...

EURO 2020'DE PATLAMA YAPARSA...
Macaristan Milli Takımı ile 'de boy gösterecek 'yi, 'den 2 kulübün özel olarak izleyeceği ve genç yıldız için turnuvaya scout gönderdiği kaydedildi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye EURO 2020'de transfer kancası! Premier Lig'den 2 takım...

Daha önce de 'ye ilgisi olduğu bilinen Leicester City'den sonra West Ham United'ın da devreye girdiği ve oyuncuyu takibe alacağı ifade edildi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye EURO 2020'de transfer kancası! Premier Lig'den 2 takım...

, bu sezon formasıyla Süper Lig'de 21 müsabakada rol alırken 3 gol üretti ve 1834 dakika sahada kalmayı başardı.

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