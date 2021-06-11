Fenerbahçeli Attila Szalai'ye EURO 2020'de transfer kancası! Premier Lig'den 2 takım...

Fenerbahçe 'nin ara transfer sezonunda Apollon takımından kadrosuna kattığı Attila Szalai , genç yaşında karşın sarı lacivertlilere çabuk adapte olmuş ve savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başarmıştı.

Szalai, henüz 22 yaşında olmasına karşın gösterdiği üstün performansla kısa süre içerisinde Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girerken, Yunan medyasından konu ile ilgili önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.